Средний возраст членов некоторой спортивной команды равен 24 годам. Когда вместо ушедшего ветерана, возраст которого 32 года, пришёл 20-летний игрок, средний возраст членов команды стал равняться 22 годам. Сколько человек в к...
Алгебра
Средний возраст членов некоторой спортивной команды равен 24 годам. Когда вместо ушедшего ветерана, возраст которого 32 года, пришёл 20-летний игрок, средний возраст членов команды стал равняться 22 годам. Сколько человек в ко- манде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среднее арифметическое = (сумма всех чисел) / (количество чисел) сумма всех чисел = (количество чисел)*(среднее арифметическое) т.е. сумма всех возрастов членов команды = 24*к где к--количество членов команды)) 24*к-32+20 = 22*к 24*к - 22*к = 12 2*к = 12 к = 6 -------
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