Срочнааааа надаа..пожалуйста. Растения по способу питания-...так как в клетках... ??ысшие растения отличаются от низших тем что... К низшим растениям относятся отделы...

Биология

Срочнааааа надаа..пожалуйста. Растения по способу питания-...так как в клетках... ??ысшие растения отличаются от низших тем что... К низшим растениям относятся отделы...

Автор: Гость