Срочнааааа надаа..пожалуйста. Растения по способу питания-...так как в клетках... ??ысшие растения отличаются от низших тем что... К низшим растениям относятся отделы...

Биология
Срочнааааа надаа..пожалуйста. Растения по способу питания-...так как в клетках... ??ысшие растения отличаются от низших тем что... К низшим растениям относятся отделы...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автотрофы, есть хлорофилл, размножаются не спорами, мхи, папоротники, лишайники.
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