Срочно !15б Какое число будет отображено на экране, если при выполнении программы пользователь ввел 24 -85 program ex_2; var a,b,c,d: real; begin write('Введите значение переменных a и b: '); readln(a,b); c:=a+b; d:=c+a...

Информатика

Срочно !15б Какое число будет отображено на экране, если при выполнении программы пользователь ввел 24 -85 program ex_2; var a,b,c,d: real; begin write('Введите значение переменных a и b: '); readln(a,b); c:=a+b; d:=c+a+b; a:=3; d:=d+a; d:=d+1; writeln('Значение выражения равно ', d) end.

Автор: Гость