Срочно !15б Какое число будет отображено на экране, если при выполнении программы пользователь ввел 24 -85 program ex_2; var a,b,c,d: real; begin write('Введите значение переменных a и b: '); readln(a,b); c:=a+b; d:=c+a...
Информатика
Срочно !15б Какое число будет отображено на экране, если при выполнении программы пользователь ввел 24 -85 program ex_2; var a,b,c,d: real; begin write('Введите значение переменных a и b: '); readln(a,b); c:=a+b; d:=c+a+b; a:=3; d:=d+a; d:=d+1; writeln('Значение выражения равно ', d) end.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алгоритм линейный, протокол работы такой: Введите значение переменных a и b: 24 -85 c= -61 d= -122 d= -119 d= -118 Значение выражения равно -118
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