срочно 2. Укажите элемент, который входит в состав нуклеиновых кислот и особенно ??еобходим при цветении и плодоношении растений.1) железо; 2) калий; 3) азот; 4) фосфор. 3. Цвет индикаторов в гидроксиде аммония становится :Ме...

Химия

срочно 2. Укажите элемент, который входит в состав нуклеиновых кислот и особенно ??еобходим при цветении и плодоношении растений.1) железо; 2) калий; 3) азот; 4) фосфор. 3. Цвет индикаторов в гидроксиде аммония становится :Метиловый оранжевый - жёлтый - оранжевый - розовый.Лакмус - фиолетовый - синий - красный.

Автор: Гость