срочно 2. Укажите элемент, который входит в состав нуклеиновых кислот и особенно ??еобходим при цветении и плодоношении растений.1) железо; 2) калий; 3) азот; 4) фосфор. 3. Цвет индикаторов в гидроксиде аммония становится :Ме...
Химия
срочно 2. Укажите элемент, который входит в состав нуклеиновых кислот и особенно ??еобходим при цветении и плодоношении растений.1) железо; 2) калий; 3) азот; 4) фосфор. 3. Цвет индикаторов в гидроксиде аммония становится :Метиловый оранжевый - жёлтый - оранжевый - розовый.Лакмус - фиолетовый - синий - красный.
Ответ(ы):
Гость:
2. Укажите элемент, который входит в состав нуклеиновых кислот и особенно необходим при цветении и плодоношении растений.13) азот; 4) фосфор. 3. Цвет индикаторов в гидроксиде аммония становится :Метиловый оранжевый - жёлтый .Лакмус - синий .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От каких глаголов нельзя лбразовать причастие настоящего времени: прилепить,прилеплять,доказать,высматривать.
Математика
Английский язык
Русский язык