Срочно!50 баллов!!! 1)4у^2-25=0 2)(6х-1)^2-(3х-5)^2=0
Алгебра
Срочно!50 баллов!!! 1)4у^2-25=0 2)(6х-1)^2-(3х-5)^2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4y²-25=0; 4y²=25; y²=25/4; y₁, y₂=±5/2. 2) (6х-1)²-(3х-5)²=0; Разность квадратов: a²-b²=(a-b)(a+b): ((6x-1)-(3x-5))((6x-1)+(3x-5))=0; (3x+4)(9x-6)=0; Имеем систему: {3x+4=0 9x-6=0; x ₁=-4/3 x₂=2/3
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