Здравствуйте! помогите мне пожалуйста написать сообщение о Николае Некрасове по ??итературному чтению небольшое
Литература
Здравствуйте! помогите мне пожалуйста написать сообщение о Николае Некрасове по ??итературному чтению небольшое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примерно так Николай Некрасов хороший литературный критик из не богатой семьи поет который родился в 1821 по 1878. дальше сможете сами
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