Срочно диалог 2 белок

Русский язык
Срочно диалог 2 белок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДНА БЕЛКА ГОВОРИТ ОТДАЙ МНЕ ОРЕХ А ДРУГАЯ НЕТ НЕ ОТДАМ ЭТО МОЙ ОРЕХ ИДИ ИЩИ СЕБЕ САМ И В ОКОНЦОВКЕ ЭТИХ БЕЛОК НЕ КТО НЕ ВИДЕЛ
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