Срочно диалог 2 белок

Гость: Гость:

ОДНА БЕЛКА ГОВОРИТ ОТДАЙ МНЕ ОРЕХ А ДРУГАЯ НЕТ НЕ ОТДАМ ЭТО МОЙ ОРЕХ ИДИ ИЩИ СЕБЕ САМ И В ОКОНЦОВКЕ ЭТИХ БЕЛОК НЕ КТО НЕ ВИДЕЛ