Как богат русский язык Как много а нём метких слов Русский язык-это язык мира и дружбы А ты любишь уроки русского языка ВВнимательно изучайте русский язык Поставить веонце предложения нужные знаки

Русский язык

Как богат русский язык Как много а нём метких слов Русский язык-это язык мира и дружбы А ты любишь уроки русского языка ВВнимательно изучайте русский язык Поставить веонце предложения нужные знаки

Автор: Гость