Как богат русский язык Как много а нём метких слов Русский язык-это язык мира и дружбы А ты любишь уроки русского языка ВВнимательно изучайте русский язык Поставить веонце предложения нужные знаки

Русский язык
Как богат русский язык Как много а нём метких слов Русский язык-это язык мира и дружбы А ты любишь уроки русского языка ВВнимательно изучайте русский язык Поставить веонце предложения нужные знаки
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Автор: Гость
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Гость:
Да) Русский учить надо!
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