Какую ошибку совершил М.Багданович, писав «Слуцкия ткачыхи»? Прошу, очень срочно надо!
Беларуская мова
Какую ошибку совершил М.Багданович, писав «Слуцкия ткачыхи»? Прошу, очень срочно надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ошибка в том что там были не ткачихи (женщины), а ткачи (мужчины).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Муку высыпали в 2 пакета в 1 пакет 3/4 кг, а во второй на 1/8 кг больше. Сколько всего му??и было? помогите пожалуйста ! срочно ! очень надо! бу...
Математика
Как , имея пятилитровую банку и девятилитровое ведро , набрать из реки ровно три литра воды, если другими ёмкастями пользоваться нельзя
Английский язык