Какую ошибку совершил М.Багданович, писав «Слуцкия ткачыхи»? Прошу, очень срочно надо!

Беларуская мова
Какую ошибку совершил М.Багданович, писав «Слуцкия ткачыхи»? Прошу, очень срочно надо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ошибка в том что там были не ткачихи (женщины), а ткачи (мужчины).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какие имена могут быть на букву "к"
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста 6 упр слова для Справок: сам, весь, всякий, сама, каждый
Ответить
Математика
Муку высыпали в 2 пакета в 1 пакет 3/4 кг, а во второй на 1/8 кг больше. Сколько всего му??и было? помогите пожалуйста ! срочно ! очень надо! бу...
Ответить
Математика
Как , имея пятилитровую банку и девятилитровое ведро , набрать из реки ровно три литра воды, если другими ёмкастями пользоваться нельзя
Ответить
Английский язык
Как будет по англиски домовой
Ответить