Помогите пожалуйста 6 упр слова для Справок: сам, весь, всякий, сама, каждый
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Помогите пожалуйста 6 упр слова для Справок: сам, весь, всякий, сама, каждый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. сам, 2.каждый, 3.каждый, 4. весь, 5.сама
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