Муку высыпали в 2 пакета в 1 пакет 3/4 кг, а во второй на 1/8 кг больше. Сколько всего му??и было? помогите пожалуйста ! срочно ! очень надо! буду благодарна!

Математика

Муку высыпали в 2 пакета в 1 пакет 3/4 кг, а во второй на 1/8 кг больше. Сколько всего му??и было? помогите пожалуйста ! срочно ! очень надо! буду благодарна!

Автор: Гость