Муку высыпали в 2 пакета в 1 пакет 3/4 кг, а во второй на 1/8 кг больше. Сколько всего му??и было? помогите пожалуйста ! срочно ! очень надо! буду благодарна!

Математика
Муку высыпали в 2 пакета в 1 пакет 3/4 кг, а во второй на 1/8 кг больше. Сколько всего му??и было? помогите пожалуйста ! срочно ! очень надо! буду благодарна!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну если превести к общему знаменателю получится: 6/8+1/8= 7/8кг получается что в одном кг 1000г значит 1000/8=125 и умножаем на 7=875 Ответ: 875г 
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