СРОЧНО!!! Какие изменения произошли в сфере образования при преемниках петра? докажите, что в середине 18 в. образование, по сути, превратилось в привилегию дворянство? Что изменилось в направление Екатерины 2 ?
История
СРОЧНО!!! Какие изменения произошли в сфере образования при преемниках петра? докажите, что в середине 18 в. образование, по сути, превратилось в привилегию дворянство? Что изменилось в направление Екатерины 2 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трудно объяснить, чем обусловлен подъем науки иобразования в СССР в середине XX века. Ведь эти сферы вплоть довторой половины XIX века находились на периферииобщественного интереса, университеты и академии появились сопозданием на несколько столетий (по сравнению с европейскимистранами), долгое время приходилось «импортировать» преподавателей и ученых. Обусловленные революцией и ее пос-ледствиями массовые истребление и эмиграция наиболее образо-ванных слоев населения, а также изоляция страны от мировогосообщества, казалось бы, должны были отбросить науку и образо-ния далеко назад. Вместо этого — впечатляющий рывок вперед.
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