Срочно!!!! Коля измерил длину своей проволоки и записал так: 350 мм.А Игорь длину своей проволоки и записал так:50.У кого проволока длиннее? 1) У Коли 2)У Игоря 3)Длина одинаковая 4)Нельзя сравнить Плиз помогите!!!Спасиб...
Математика
Срочно!!!! Коля измерил длину своей проволоки и записал так: 350 мм.А Игорь длину своей проволоки и записал так:50.У кого проволока длиннее? 1) У Коли 2)У Игоря 3)Длина одинаковая 4)Нельзя сравнить Плиз помогите!!!Спасибо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Коли-350 мм. УИгоря-50, если мм, если см, если дм, то Решение: 1) 350 мм>50 мм 2) 350 мм<50 см 3) 350 мм<50 дм
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