Срочно!!!! Коля измерил длину своей проволоки и записал так: 350 мм.А Игорь длину своей проволоки и записал так:50.У кого проволока длиннее? 1) У Коли 2)У Игоря 3)Длина одинаковая 4)Нельзя сравнить Плиз помогите!!!Спасиб...

Математика

Срочно!!!! Коля измерил длину своей проволоки и записал так: 350 мм.А Игорь длину своей проволоки и записал так:50.У кого проволока длиннее? 1) У Коли 2)У Игоря 3)Длина одинаковая 4)Нельзя сравнить Плиз помогите!!!Спасибо!!

Автор: Гость