Ребусы с цифрами A=B+E; B-E=7
Математика
Ребусы с цифрами A=B+E; B-E=7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В= 7+Е, подставляем в первое выражение А=7+ Е +Е= 7 +2Е, предположим, что Е=1, тогда А=9, В=8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первый день продали 24 ящика винограда а во второй 32 ящика.во второй день продали на 80 кг больше чем в первый.сколько кг продали за каждый день?
Математика
Английский язык
Complete the sentences in reported speech. (Завершите предложения в косвенной речи.) Пример из учеб??ика: "Be careful! The water's cold." - The...
Русский язык
Сочинение картинки весны план 1 вступление 2 основная часть 3 прилетают птицы появ??яются листья на деревьях все оживает оконцовка