Можно ли из 3-х квадратов составить один большой квадрат?

Математика
Можно ли из 3-х квадратов составить один большой квадрат?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, можно составить
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