СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!! краткий конспект о малярийном камаре.

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Малярийный комар относится к отряду двукрылых насекомых. От мух он отличаются изящным телосложением, тонкими и длинными лапками и длинными членистыми усиками-антеннами, которые кажутся перистыми от покрывающих их чувствительных волосков. С их помощью самцы по характеру жужжания узнают самок своего вида и улавливают запахи. Самка пьет кровь теплокровных животных, прокалывая кожу своим стилетом. Укусы кровососущих комаров вызывают сильный зуд, общее ухудшение состояния организма и аллергические реакции, комары также являются важным звеном в распространении целого ряда опасных инфекций (японского энцефалита, жёлтой лихорадки, лихорадки денге, малярии). Из множества видов кровососущих комаров самой мрачной репутацией пользуются малярийные комары (род анофелес). Распространены они довольно широко, хотя наиболее многочисленны в тёплых краях. От других комаров анофелесы отличаются посадкой во время сосания крови: они держат тело под углом к поверхности, головой вниз. Анофелесы не просто переносят паразитических простейших из рода плазмодиев, являющихся возбудителями малярии, от больного человеку к здоровому, в теле комара происходит важная часть цикла развития плазмодиев. Поэтому победить малярию невозможно, не победив комаров. Так, на Черноморском побережье Кавказа свирепствовала малярия, пока там не были осушены заболоченные низины (в Абхазии для этого были посажены эвкалипты, интенсивно выкачивающие воду из почвы). Большую роль в борьбе с малярией сыграл и выпуск в водоёмы маленькой живородящей рыбки гамбузии, активно истребляющей личинок комаров. Самка малярийного комара откладывает крошечные яйца в воду стоячих водоёмов, где проистекает развитие личинок и куколок. Личинка комара обитает в воде и дышит: через специальную трубочку на хвосте. За сутки она профильтровывает около литра воды, отцеживая пищевые частицы. Куколка поднимается к поверхности воды перед тем, как из неё вылупится взрослое насекомое. Время развития зависит от температуры воды, поэтому комары в массе появляются в начале лета и исчезают, когда ночные холода выстуживают водоёмы. Комары рода анофелес занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые опасные в мире насекомые. Малярия не побеждена до сих пор, и ежегодно только в Африке от неё умирают до 2,8 млн. человек. Малярия - тяжелая болезнь, проходит с периодическими приступами сильной лихорадки. Правда, в наши дни эта болезнь излечима