СРОЧНО!!! на рисунке 87 AP=BR и OA=OB.Докажите,что AR=BP

Геометрия
СРОЧНО!!! на рисунке 87 AP=BR и OA=OB.Докажите,что AR=BP
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Гость:
Очееннь слооожнооо :(
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