СРОЧНО!На уроке Костя,Игорь,и Денис делал доклад о водоемах.Один из них делал докл??д о реке,другой об озере,третий о море.Костя не рассказывал о соленых водоемах.Денис не описывал водоемы,которые могут быть как пресными ,так и...
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СРОЧНО!На уроке Костя,Игорь,и Денис делал доклад о водоемах.Один из них делал докл??д о реке,другой об озере,третий о море.Костя не рассказывал о соленых водоемах.Денис не описывал водоемы,которые могут быть как пресными ,так и солеными.О каких водоемах делал доклад Игорь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Игорь делал доклад о соленных водоемах
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