СРОЧНО!На уроке Костя,Игорь,и Денис делал доклад о водоемах.Один из них делал докл??д о реке,другой об озере,третий о море.Костя не рассказывал о соленых водоемах.Денис не описывал водоемы,которые могут быть как пресными ,так и...

Математика

СРОЧНО!На уроке Костя,Игорь,и Денис делал доклад о водоемах.Один из них делал докл??д о реке,другой об озере,третий о море.Костя не рассказывал о соленых водоемах.Денис не описывал водоемы,которые могут быть как пресными ,так и солеными.О каких водоемах делал доклад Игорь?

Автор: Гость