Вечером мы въехали в лес и разъехались в разные стороны.Мы объехали часть леса и п??дъехали к горе.Подъём был крутой. Мы поехали в объезд. как найти главный члены предложения

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Вечером мы въехали в лес и разъехались в разные стороны.Мы объехали часть леса и п??дъехали к горе.Подъём был крутой. Мы поехали в объезд. как найти главный члены предложения

Автор: Гость