Вечером мы въехали в лес и разъехались в разные стороны.Мы объехали часть леса и п??дъехали к горе.Подъём был крутой. Мы поехали в объезд. как найти главный члены предложения

Русский язык
Вечером мы въехали в лес и разъехались в разные стороны.Мы объехали часть леса и п??дъехали к горе.Подъём был крутой. Мы поехали в объезд. как найти главный члены предложения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы это подлежащее а вьехали и разьехались сказуемое,мы подлежащее а обьехали и подьехали сказуемое,подьем подлежащее был сказуемое,мы подлежащее поехали сказуемое.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Что такое вычитание уменьшаемое разность
Ответить
Русский язык
Кланяется,кланяется,придёт домой - растянется (загадка)
Ответить
История
Сравните Великую французскую революцию и германскую
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста срочно!!!!!!76 упр
Ответить
Математика
Сократить дробь 48/45
Ответить