Вечером мы въехали в лес и разъехались в разные стороны.Мы объехали часть леса и п??дъехали к горе.Подъём был крутой. Мы поехали в объезд. как найти главный члены предложения
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Вечером мы въехали в лес и разъехались в разные стороны.Мы объехали часть леса и п??дъехали к горе.Подъём был крутой. Мы поехали в объезд. как найти главный члены предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы это подлежащее а вьехали и разьехались сказуемое,мы подлежащее а обьехали и подьехали сказуемое,подьем подлежащее был сказуемое,мы подлежащее поехали сказуемое.
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