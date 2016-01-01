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Сократить дробь 48/45
Математика
Сократить дробь 48/45
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48/45=16/15= 1 цел 1/15 Надеюсь помог :)
Спасибо
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