Сократить дробь 48/45

Математика
Сократить дробь 48/45
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48/45=16/15= 1 цел 1/15 Надеюсь помог :)
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