Сложно сочененные предложение из рассказа му му тургенев

Гость: Гость:

1)время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев через восемь, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. 2)Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся, не сказал слова. 3)Через несколько мгновений пять человек ломились в его дверь, но, почувствовав сопротивление засова, они остановились.