Сложно сочененные предложение из рассказа му му тургенев
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Сложно сочененные предложение из рассказа му му тургенев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев через восемь, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. 2)Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся, не сказал слова. 3)Через несколько мгновений пять человек ломились в его дверь, но, почувствовав сопротивление засова, они остановились.
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