Как можно повляять на наследственность

Обществознание
Как можно повляять на наследственность
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Автор: Гость
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Гость:
Никак иди сам (а) деньги
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