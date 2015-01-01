Кто такие "Писцы" в древним Египте?
История
Кто такие "Писцы" в древним Египте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Писе́ц (или пи́сарь) — человек, который профессионально занимается переписыванием книг и документов от руки.
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