Количество ядер амебы обыкновенной

Биология
Количество ядер амебы обыкновенной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У амёбы одно ядро. у инфузории два
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