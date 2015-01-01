Помогите решить задачу Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км/ч и были в пути 5 ч обратно они возвращались на катере который шел со скоростью 15 км/ч сколько времени Турист затратил на обратный путь

Математика
Помогите решить задачу Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км/ч и были в пути 5 ч обратно они возвращались на катере который шел со скоростью 15 км/ч сколько времени Турист затратил на обратный путь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*5= 30 км 2) 30:15=2 часа
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