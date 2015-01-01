Найдите углы трапеции Если угол L = 65° ∆LTOравнобедренный Угол P=90°
Геометрия
Найдите углы трапеции Если угол L = 65° ∆LTOравнобедренный Угол P=90°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углы =L 56°. иLTO 49°
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