Помогите пожалуйста,срочно,очень нужно.Заранее спасибо! Напишите уравнения реакций, позволяющих осуществить следующие превращения: CaCO3 -gt; CO2 -gt; Na2CO3 -gt; NaHCO3 -gt; NaCl.

Химия
Помогите пожалуйста,срочно,очень нужно.Заранее спасибо! Напишите уравнения реакций, позволяющих осуществить следующие превращения: CaCO3 -gt; CO2 -gt; Na2CO3 -gt; NaHCO3 -gt; NaCl.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)CaCO3 = CO2 +H20 2)CO2 + Na2O = Na2CO3 3)2Na2CO3 + 2H2 = 4NaHCO3 4)NaHCO3 + HCl = NaCl + H2CO3
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