Найдите угол смежный с угол 1) 17 ;2)133
Геометрия
Найдите угол смежный с угол 1) 17 ;2)133
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-17=163 180-133=47
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