Где находятся щелочные металлы в химической системе Менделеева.
Химия
Где находятся щелочные металлы в химической системе Менделеева.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щелочны́е мета́ллы — это элементы 1-й группы периодической таблицы химических элементов (по устаревшей классификации — элементы главной подгруппы I группы)] : литий Li, натрий Na, калий K, рубидий Rb, цезий Cs и франций Fr. При растворении щелочных металлов в воде образуются растворимые гидроксиды, называемые щёлочами. а земельные - хз
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