Give the plural of these nouns: university, thief, day, sky, ski, party, key, story, taxi, leaf, way, tragedy, language, comedy, knife. Помо??ите пожалуйста.
Английский язык
Give the plural of these nouns: university, thief, day, sky, ski, party, key, story, taxi, leaf, way, tragedy, language, comedy, knife. Помо??ите пожалуйста.
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