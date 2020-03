Give the plural of these nouns: university, thief, day, sky, ski, party, key, story, taxi, leaf, way, tragedy, language, comedy, knife. Помо??ите пожалуйста.

Английский язык

Give the plural of these nouns: university, thief, day, sky, ski, party, key, story, taxi, leaf, way, tragedy, language, comedy, knife. Помо??ите пожалуйста.

Автор: Гость