Применяйте граммотическую основу ,, быть на седьмом небе,, ПЛИЗ

Русский язык
Применяйте граммотическую основу ,, быть на седьмом небе,, ПЛИЗ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть-двумя чертами глагол, седьмом  волнистой чертой - прилагательное. небе одной чертой -существительное 
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