Применяйте граммотическую основу ,, быть на седьмом небе,, ПЛИЗ
Русский язык
Применяйте граммотическую основу ,, быть на седьмом небе,, ПЛИЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть-двумя чертами глагол, седьмом волнистой чертой - прилагательное. небе одной чертой -существительное
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