Прямая речь со словом разбирали,вынимали, занимать,поднимать,расстилается,расстраиваться,подниматься,затихает. С этими слова нужно составить предложения! С одним словом одно предложение с другим другое. Помогите пожалуйста)

Русский язык

Прямая речь со словом разбирали,вынимали, занимать,поднимать,расстилается,расстраиваться,подниматься,затихает. С этими слова нужно составить предложения! С одним словом одно предложение с другим другое. Помогите пожалуйста)

Автор: Гость