Прямая речь со словом разбирали,вынимали, занимать,поднимать,расстилается,расстраиваться,подниматься,затихает. С этими слова нужно составить предложения! С одним словом одно предложение с другим другое. Помогите пожалуйста)
Русский язык
Прямая речь со словом разбирали,вынимали, занимать,поднимать,расстилается,расстраиваться,подниматься,затихает. С этими слова нужно составить предложения! С одним словом одно предложение с другим другое. Помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребята разбирали деревянный стул. Ребята вынимали ручку из-под стола. Я себя должен занимать. Он должен поднимать груз. Зимой расстилается белая красивая скатерть. Я не должен расстраиваться! Нам надо подниматься вверх. Вечером затихает взгляд солнца!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Give the plural of these nouns: university, thief, day, sky, ski, party, key, story, taxi, leaf, way, tragedy, language, comedy, knife. Помо??...
Математика
Помогите решить задачу Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км/ч и были в пути 5 ч обратно они возвращались на катере который шел со скор...