Выполни действия обыкновенных несократимых дробей 0, 0 15 х умножить на 10

Математика
Выполни действия обыкновенных несократимых дробей 0, 0 15 х умножить на 10
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Гость:
""""""""""0,015×10=0,15.""""""""""
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