Выполни действия обыкновенных несократимых дробей 0, 0 15 х умножить на 10
Математика
Выполни действия обыкновенных несократимых дробей 0, 0 15 х умножить на 10
Ответ(ы) на вопрос:
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""""""""""0,015×10=0,15.""""""""""
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