Срочно надо сделать!!!!!!уровнение б)87-(41+у)=22 а)(х-87)-27=37
Математика
Срочно надо сделать!!!!!!уровнение б)87-(41+у)=22 а)(х-87)-27=37
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
87-(41+у)=22 41+у=87-22 41+у=65 у=65-41 у=24 (х-87)-27=37 х-87=37+27 х-87=64 х=64+87 х=151
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