Таблица по истории 8 класс Внешняя политика Напалеона Бонопарта

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Таблица по истории 8 класс Внешняя политика Напалеона Бонопарта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Год/Событие/Последствия 1800/Битва при Маренго/Ликвидирована угроза французским границам 1801/Люневильский мир/Франция господствует не только в Италии, но и в Германии. 1803/Захват Герцогства Брауншвейг-Люнебург/Данное государство было захвачено 1802/Амьенский мир/Мир с Великобританией Примеры я тебе привел, дальше постарайся сам. И да, не Напалеон Бонопарт, а Наполеон Бонапарт 
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