Срочно надо Велосипедист проехал некоторое расстояние от одного города до другого за три дня. В первый день он проехал 30% от расстояния которое он проехал за третий день. Расстояние которое он проехал в третий день, составило...
Математика
Срочно надо Велосипедист проехал некоторое расстояние от одного города до другого за три дня. В первый день он проехал 30% от расстояния которое он проехал за третий день. Расстояние которое он проехал в третий день, составило 65% от расстояния которое он проехал во второй день.во второй день он проехал на 65 км больше чем в третий день. Сколько километров проехал велосипедист за три дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в первый день он проехал х км. Тогда в третий день велосипедист проехал x/0,3 км Во второй день он проехал (x/0,3)/0,65 км, причём (x/0,3)/0,65=x/0,3+56 (x/0,3)/0,65-(x/0,3)=56 1,79x=56 x=31,2 За три дня велосипедист проехал x+(x/0,3)+(x/0,3)/0,65 км. Подставим найденное значение х и получим: 31,2+(31,2/0,3)+(31,2/0,3)/0,65=295,2 км Ответ: за три дня велосипедист проехал 295,2 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
We have a strong export market ___ our sales are still good. Выберите один ответ: why when where what
Другие предметы
Математика
Русский язык
Русский язык