Срочно надо Велосипедист проехал некоторое расстояние от одного города до другого за три дня. В первый день он проехал 30% от расстояния которое он проехал за третий день. Расстояние которое он проехал в третий день, составило...

Математика

Срочно надо Велосипедист проехал некоторое расстояние от одного города до другого за три дня. В первый день он проехал 30% от расстояния которое он проехал за третий день. Расстояние которое он проехал в третий день, составило 65% от расстояния которое он проехал во второй день.во второй день он проехал на 65 км больше чем в третий день. Сколько километров проехал велосипедист за три дня?

Автор: Гость