Почему смех-дело серьёзное?

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Смех - дело серьезное. Сегодня это утверждение можно считать доказанным. Ученые долгое время пытались разгадать тайну появления смеха и его влияния на жизнь человека и обнаружили, что в звонком хохоте и скромной улыбке больше серьезного, чем смешного. Ведь смех снимает стресс и напряжение, способствует социальной адаптации, благотворно влияет на здоровье. Испанские ученые Педро Мариян и Джорж Наварро полагают, что смех развился как защитная реакция организма, позволявшая избавиться от излишнего эмоционального напряжения, когда оно становилось слишком сильным. Все основные защитные реакции являются врожденными, и смех попадает в их число.