Составьте отзыв к произведениию Александра Сергеевича Пушкина сказка о медведих??. пожалуйста!!!!!!!

Гость: Гость:

Аньше «Сказку о медведихе» А. С. Пушкина не проходили в школе. А теперь на уроке пушкиноведения она включена в программу для изучения. Произведение очень маленькое, так как Пушкин его не закончил. Язык чем-то схож с былинным. Пушкин пишет: «валятися, боротися, кувыркатися». Даже не знаю, нравится мне это или нет, но навевает стариной. Главная героиня в этой части сказки медведиха. Думаю, что если бы Пушкин дописал сказку, то главным героем стал бы чёрно-бурый медведь. Я думаю, что он не оставил бы всё как есть и обязательно отомстил бы за медведиху. Тем более к медведю стали собираться все звери. О зверях Пушкин говорит как о людях. Видимо, он и имел в виду людей. Бобр у него торговый гость, волк дворянин и т. д. А медведиха пришла «погулять, посмотреть, себя показать».