х*у+z:d отметьте верное решение (фото ниже) Даю 34 балла. а)410 б)510 в)610 Кому не видн??: х-10 у-35 z-3600 d-60
Математика
х*у+z:d отметьте верное решение (фото ниже) Даю 34 балла. а)410 б)510 в)610 Кому не видн??: х-10 у-35 z-3600 d-60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*35=350 3600:10=60 350+60=410 Ответ: а)
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