х*у+z:d отметьте верное решение (фото ниже) Даю 34 балла. а)410 б)510 в)610 Кому не видн??: х-10 у-35 z-3600 d-60

Математика

х*у+z:d отметьте верное решение (фото ниже) Даю 34 балла. а)410 б)510 в)610 Кому не видн??: х-10 у-35 z-3600 d-60

Автор: Гость