Брат и сестра вышли одновременно навстречу друг другу, когда расстояние между ними было 900м. Брат идет со скоростью 80м/мин. Через 4 мин после выхода расстояние между ними стало равно 300м. С какой скоростью шла сестра?
Математика
Брат и сестра вышли одновременно навстречу друг другу, когда расстояние между ними было 900м. Брат идет со скоростью 80м/мин. Через 4 мин после выхода расстояние между ними стало равно 300м. С какой скоростью шла сестра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900-300=600 м Брат и сестра за 4 мин 600÷4=150 м/мин скорость брата и сестры 150-80=70 м/мин скорость сестры
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