Брат и сестра вышли одновременно навстречу друг другу, когда расстояние между ними было 900м. Брат идет со скоростью 80м/мин. Через 4 мин после выхода расстояние между ними стало равно 300м. С какой скоростью шла сестра?

Математика

Брат и сестра вышли одновременно навстречу друг другу, когда расстояние между ними было 900м. Брат идет со скоростью 80м/мин. Через 4 мин после выхода расстояние между ними стало равно 300м. С какой скоростью шла сестра?

Автор: Гость