40,8+15 2/3 помогите поже , если что спасибо
Математика
40,8+15 2/3 помогите поже , если что спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
408/10 + 47/3 = 408*3/30 + 47*10/30 = 1224/30 + 470/30 = 1694/30 = 56 14/30 = 56 7/15
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