Спиши глаголы.выдели приставку.составь и запиши два-три предложения с любым из эт??х слов. отобедать,отварить,отогнать,отточить;обскакать,обогреть,обрезать,ободрить;подпевать,подождать,подобрать,подмигнуть

Русский язык

Спиши глаголы.выдели приставку.составь и запиши два-три предложения с любым из эт??х слов. отобедать,отварить,отогнать,отточить;обскакать,обогреть,обрезать,ободрить;подпевать,подождать,подобрать,подмигнуть

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