Спиши глаголы.выдели приставку.составь и запиши два-три предложения с любым из эт??х слов. отобедать,отварить,отогнать,отточить;обскакать,обогреть,обрезать,ободрить;подпевать,подождать,подобрать,подмигнуть
Русский язык
Спиши глаголы.выдели приставку.составь и запиши два-три предложения с любым из эт??х слов. отобедать,отварить,отогнать,отточить;обскакать,обогреть,обрезать,ободрить;подпевать,подождать,подобрать,подмигнуть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(от)обедать,(от)варить,(отО)гнать,(от)точить,(об)скакать,(обо)греть,(об)резать,(об)одрить (под)певать,(подо)ждать,(подо)брать,(под)мигнуть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
х*у+z:d отметьте верное решение (фото ниже) Даю 34 балла. а)410 б)510 в)610 Кому не видн??: х-10 у-35 z-3600 d-60
Математика
Математика
Брат и сестра вышли одновременно навстречу друг другу, когда расстояние между ними было 900м. Брат идет со скоростью 80м/мин. Через 4 мин после вых...