В каком году и за что Жуков получил 4 золотую звезду
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В каком году и за что Жуков получил 4 золотую звезду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 декабря 1956 года свою четвертую Звезду Героя получит и маршал Жуков. И хотя официально он награждался к своему 60-летию, все понимали, что это награда за усмирение мятежной Венгрии
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