В честь какого события был построен храм Христа спасителя
История
В честь какого события был построен храм Христа спасителя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В честь победы над наполеоновскими войсками в войне 1812 года
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