Значение растений и животных в моей жизни. 1. Растения. + - ---------------------------------------------- -------------------------------------------- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.Животные. + - -------------------------...

Биология
Значение растений и животных в моей жизни. 1. Растения. + - ---------------------------------------------- -------------------------------------------- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.Животные. + - ------------------------------------------ ---------------------------------------- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну растения в том числе и деревья вырабатывают для нас кислород.Некоторые растения спасают от болезней если их заварить в настойке.Животные например кошки они лечат они успокаивают
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