СРОЧНО! Найдите значение выражение √2у+3 при у=11 1)25 2) - 5 3) 5 4)-25

Алгебра
СРОЧНО! Найдите значение выражение √2у+3 при у=11 1)25 2) - 5 3) 5 4)-25
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто подставь в пример у и получишь квадратный корень с 2*11+3=квадратный корень с 25 и ответ будет 3)5
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