Сочинение-описание внешность грустного человека

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Сочинение-описание внешность грустного человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У него : грусное лицо и он не рад и чуть - чуть плачет. Тада!
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