СРОЧНО!!! Найдите значение выражения 4ху - у^2 / 5ху + х^2 если х/у = 4

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Вынести за скобки у в числителе,а в знаменателе х,х/у=4,отнеесем в отдельную дробь,подставим 4 сократим с 4 в числителе,поставим - перед всей полувченой дробью,в знаменателе меняем знак ,сокращаем ,ответ 5