Срочно!!!! Напишите небольшое эссе на тему наполеон Бонапарт

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Наполеон Бонапарт родился 15 августа 1769 года, на небольшом острове Корсика в местной дворянской семье. Поступил в артиллерийское училище. Окончив его, служил младший офицером в артиллерии. Не смотря на свое дворянское происхождение, поддержал революцию. Отмитившись в сражении под Тулоной, где были разбиты бунтовщики роялисты, был назначен бригадным генералом, а затем и дивизионным. Во времена первой республики такой быстрый рост был небольшой редкостью. Был направлен в армию в Италии - крайне плохо оснащенной, а противостояла ему Австрийская армия. Тем не менее, благодаря своему полководческому таланту, одержал ряд ярких побед, получив первую славу. После чего, правительством директории был послан в Египет. Коррупция разъедала страну, казна пуста, армии на всех фронтах терпели поражения, была потеряна Италия. Только в Египте Наполеон одерживал многочисленные победы в тяжелейших условиях. Вернувшись на родину в 1799, совершил переворот, назначен первым консулом. Русско-австрийские войска в Италии были разбиты, во внутренней политике - принят гражданский кодекс - и по сей день основа законодательств всех европейских государств, учрежден французский гос. Банк, сняты все внутренние пошлины для торговли, введена единая система мер и весов, разогнаны бандиты и т.д. огромный экономический рост. В результате Францию 1802 года многие отмечают как лучшее время в истории страны. В 1804 по итогам плеьесцита объявлен императором. С 1805 начинается новая волна войн против коалиций. Одержав ряд блестящих побед в кампаниях 1805, 1807, 1809 Наполеон все же допускает ошибки в Испании, а затем терпит крупное поражение в русской кампании 1812. О причинах и ходе войны долго говорить не стану, но если кратко, большая вина за войну лежит и на плечах Александра 1. В ходе войны 6й коалиции, пришлось сражаться с половиной Европы. До поры до времени успешно, но все же он проиграл и отрекся от престола. Был сослан на остров эльба, но вскоре вернулся, взяв Францию людовика 18 без единого выстрела. В лкгендарной битве при Ватерлоо удача была не на его стороне. Исход боя решило подкрепление коалиции, а маршал груши не успел придти на помощь. Был сослан на о. Св елены где и умер. Историческую роль прекрасно указал Пушкин в стихотворении Наполеон: И миру вечную свободу Из мрака ссылки завещал. Просто неоценимый культурный вклад в историю европы и мира он внес.