СРОЧНО!! Напишите рассказ на английском о ,,проблеме"(например:однажды я сидела дома и делала уроки,как вдруг у меня выключили свет...я пыталась дозвонится....но не отвечали...) Огромное спасибо за ранее!

Английский язык

СРОЧНО!! Напишите рассказ на английском о ,,проблеме"(например:однажды я сидела дома и делала уроки,как вдруг у меня выключили свет...я пыталась дозвонится....но не отвечали...) Огромное спасибо за ранее!

Автор: Гость