СРОЧНО!! Напишите рассказ на английском о ,,проблеме"(например:однажды я сидела дома и делала уроки,как вдруг у меня выключили свет...я пыталась дозвонится....но не отвечали...) Огромное спасибо за ранее!

Английский язык
СРОЧНО!! Напишите рассказ на английском о ,,проблеме"(например:однажды я сидела дома и делала уроки,как вдруг у меня выключили свет...я пыталась дозвонится....но не отвечали...) Огромное спасибо за ранее!
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